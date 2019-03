Sorrento. Impossibile piantare gli alberi di arancio sul Corso Italia, troppo cemento nelle buche destinate alle piante

Sorrento. Continuano le opere per migliorare l’aspetto del centro della città, in vista dell’imminente inizio della bella stagione. Il restyling di Corso Italia che ha restituito un nuovo volto al cuore pulsante della vita sorrentina prevedeva la piantumazione dei caratteristici alberi di arancio amaro, un simbolo della città del Tasso. Pochi giorni fa le tanto attese piante sono arrivate ma l’amara sorpresa è arrivata al momento in cui si è cercato di posizionarle. Ogni tentativo è stato vano perché lo spesso strato di cemento presente nelle buche destinate ad ospitare gli alberi ha reso impossibile la piantumazione. E così i poveri alberelli per il momento restano tristemente nei loro vasi in attesa che venga escogitata una soluzione, che potrebbe essere quella di rimuovere lo strato di cemento, con tutti i costi conseguenti dell’operazione. O si penserà di sostituire gli alberi con delle fioriere? Staremo a vedere quello che accadrà.

Foto da un post di Enrico Aprea