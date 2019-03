SORRENTO IL FIGLIO DI ZIDANE TRA I GIOVANI DEL REAL AL TORNEO DELLE SIRENE

Non finiscono mai le sorprese al Torneo delle Sirene – Msc Cup, giunto alla sua sesta edizione ed in programma, tra Sorrento e Sant’Agnello, da giovedì 28 a domenica 31. Svelata la presenza del Real Madrid di Xabi Alonso, sorteggiati gironi e calendari (cinque raggruppamenti da quattro squadre, si qualificheranno ai quarti le prime e le tre migliori terze), ora arriva la notizia della presenza nelle fila dei Blancos di Elyaz Fernandez Zidane, il quarto figlio di Zizou, le cui doti tecniche ricordano quelle del celebre papà, come si può già vedere su YouTube.

SODDISFAZIONE “Ospitare una realtà importante come il Real Madrid ci inorgoglisce in modo particolare – spiegano gli organizzatori del Torneo, Raffaele Ruggiero dell’Accademia Calcio Sorrento e Pippo Incanato, ex calciatore del Sorrento -, tuttavia il nostro intento non cambia: mettere a confronto ragazzi di selezionate scuole calcio con grandi società italiane, quali Juve, Milan, Lazio e Genoa, ed internazionali come il Nordsjaelland o il Victoria Berlino”. Un ringraziamento da parte dell’organizzazione va ovviamente agli sponsor del Torneo: MSC, Aermec – Tuttocalor, Autolinee Tasso, Go2, Giglio Hotels, Conca Park, Grand Hotel Flora.

Il patrocinio è del Comune di Sorrento “capitanato” dal sindaco Cuomo: “Questo Torneo rappresenta l’essenza del nostro modo di fare turismo – spiega il primo cittadino – visto che ormai, in quanto polo di eccellenza del settore, ci stiamo aprendo ad un pubblico sempre più internazionale. Il Torneo delle Sirene porterà qui tanti giovani che potranno scoprire le bellezze del nostro territorio, che arriveranno da ogni parte di Italia ma addirittura anche dal Giappone con i ragazzi dell’Habilista. Una organizzazione ormai rodata darà modo a tutti i componenti delle squadre di capire come a Sorrento ogni dettaglio venga curato per far sentire a casa i nostri ospiti”.

CONFERENZA E CANALI SOCIAL Le partite del Torneo delle Sirene – MSC Cup che si disputeranno a Sorrento saranno trasmesse in streaming da User Tv e sul profilo YouTube della manifestazione. (Torneo delle Sirene – Sorrento). Sarà possibile seguire le gare tramite la applicazione Goalshouter. Già attivi i canali social

La conferenza stampa di presentazione del Torneo si terrà venerdì 29 marzo alle ore 10 al Campo Italia (si raccomanda la puntualità). Vi prenderanno parte il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, e l’ospite d’onore Xabi Alonso, il cui Real Madrid sarà impegnato poi alle 11.30 nella partita contro i giapponesi dell’Habilista. Per accreditarsi rivolgersi all’ufficio stampa del Torneo.

ALBO D’ORO

Juventus 2014

Nick Bari 2015

Milan 2016

Milan 2017

Atletico Madrid 2018

LE 20 SQUADRE

Real Madrid

Inter

Juventus

Lazio

Fc Habilista (Giappone)

Nordsjaelland (Danimarca)

Victoria Berlino (Germania)

A.S. Posillipo

Casertana

Blue Devils

Nick Bari

Taras Taranto

Capezzano

Crispiano

Santaniello

San Giorgio

Junior Napoli

Accademia Sorrento

S.Agnello

Genoa