Sorrento . Elia Puglia all’UTC ora la Russo al posto di Marcia

Alla fine la ha spuntata l’ingegner Elia Puglia che ha vinto il concorso per responsabile di Ufficio Tecnico del Comune di Sorrento. Napoli, Avellino e in ultimo Pozzuoli, l’ingegnere ha avuto già ruoli di rilievo in Campania e dovrà guidare l’amministrazione del sindaco Giuseppe Cuomo nell’ultimo anno di consiliatura . Sempre prima della fine del mandato Cuomo è probabile che , dopo il pensionamento di Marcia, faccia un concorso o attui la mobilità con Rosa Russo , comandante di Massa Lubrense e assessore a Piano. Ma in pianta organica ci sono almeno altri 24 posti da coprire. Intanto mentre si completa il quadro amministrativo sono tutti proiettati per le elezioni regionali dove Cuomo si scontrerà forse con Sagristani sindaco di Sant’Agnelleo.