Sorrento: Cuomo incontra Arcigay in vista del Gay Pride di settembre

Questa mattina, al Comune di Sorrento, il sindaco Giuseppe Cuomo ha incontrato i rappresentanti dell’Arcigay in vista del Gay Pride, in programma per il prossimo 14 settembre nella nostra città.

Un evento, a quanto pare, ricco di novità che alzerà la bandiera arcobaleno anche in Penisola Sorrentina proprio a favore del gruppo LGBT.