Sorrento, che colpo in Cilento con la Gelbison!

Colpo grosso per il Sorrento a Vallo della Lucania, che piega con un sonoro 4 a 1 la Gelbison. I rossoneri, schierati con 4-4-2 da mister Vincenzo Maiuri, iniziano bene con De Angelis al 7′ che trova lo specchio della porta con un tiro al volo dal limite dell’area, dopo un pregevole stop, ma Viscido riesce a bloccare in due tempi. Quattro minuti più tardi i sorrentini hanno una grossa occasione con Herrera, servito al bacio da Bozzaotre, che sbaglia il diagonale a tu per tu col portiere. Dopo appena un minuto sarà lo stesso attaccante rossonero a concludere una bella azione manovrata, calciando sull’esterno della rete.

Il panamense al 31′ ci prova poi con una punizione dai 20 metri calciando di destro a giro, con la palla che termina di non poco al lato del palo sinistro. Dopo tante occasioni per i rossoneri si concretizza finalmente il vantaggio: al 39′ De Angelis porta in vantaggio il Sorrento, trasformando dal dischetto il calcio di rigore concesso per atterramento di Vitale in area. Precedentemente la squadra ospite aveva già protestato platealmente per un rigore non concesso e tale azione è costato l’allontamento di mister Maiuri dal campo. Prima della fine del primo tempo, il Sorrento prova il raddoppio con De Rosa al 41′ con un destro dal limite, respinto dall’estremo difensore Viscido.

Nella seconda frazione di gara, il Sorrento si fa vedere dopo 5′ con Bozzaotre, servito con un cross da De Angelis, ma la conclusione dell’esterno è da dimenticare. Dopo un giro di cambi, al 58′ i sorrentini raddoppiano con Vitale che concretizza l’assist di Herrera dalla destra. Quattro minuti più tardi l’asse Herrera-De Angelis fa tremare la retroguardia cilentana, ma gli attaccanti trovano pronto Viscido. Intorno al quarto d’ora, esattamente al 72′ Vitale fulmina Viscido con un diagonale micidiale per la rete del 3 a 0. Il poker è poi calato a dieci minuti dalla fine da Eric Herrera, che con un destro dalla distanza piega le mani dell’estremo difensore rossoblù.

Peccato per il penalty concesso allo scadere ai cilentani, che realizzano la rete della bandiera con Passaro. Il Sorrento porta a casa altri punti preziosi per la lotta salvezza, che nella tabella playout vede attualmente quattro squadre campane appaiate a 27 punti (Sorrento con Gragnano, Nola e Sarnese), che inseguono il Nardò a quota 30 punti.