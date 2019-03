SORRENTO: DOPO CINQUE MESI PIAZZA LAURO RIAPRE IL 31 MAGGIO

Sarebbero stati necessari i lavori di Piazza Lauro a Sorrento. Gli stessi lavori che – dallo scorso novembre – avrebbero messo in ginocchio i commercianti della zona, talmente provati che avrebbero addirittura organizzato un comitato al riguardo. Interventi necessari e non più rinviabili, a spiegarlo è lo stesso il direttore dei lavori, l’architetto Raffaele Maria Ricciardi “La piazza, edificata negli anni ’70, non è mai stata oggetto di manutenzione e la tipologia di pavimentazione impiegata (cubetti in porfido da 4/5 centimetri di spessore) non è indicata per il traffico veicolare. Per questo diversi tratti risultavano divelti o danneggiati dal passaggio delle auto”. I lavori dovevano concludersi ieri, ma gli operai della ditta appaltatrice hanno rilevato degli intoppi ed è stata accordata una proroga. Quindi, per poter ammirare la piazza ultimata con la grande fontana, realizzata nella parte confinante con il corso Italia, bisognerà attendere fino al prossimo 31 maggio.

Le opere riguardano il restyling della parte carrabile e dei marciapiedi. Ma non solo, l’intera piazza sarà oggetto di adeguamento alle normative relative all’accessibilità dei luoghi pubblici ai diversamente abili. I lavori, inoltre, regaleranno ai cittadini un marciapiede più ampio, a discapito dei posti auto, e lo stesso marciapiede sarà esteso fino al Corso Italia.

Un sospiro di sollievo per i commercianti della piazza. L’amministrazione, intanto, negli accordi della proroga per il completamento dei lavori, avrebbe organizzato la riapertura a scaglioni.

Il primo step mercoledì prossimo, 3 aprile 2019: verranno rimosse le transenne che delimitano l’ingresso di piazza Lauro direttamente da piazza Tasso e lungo il marciapiedi fino a via Correale, oltre che sul lato opposto, ma solo fino all’altezza della gelateria Valestra.

Secondo step il 19 aprile: tornerà ad essere fruibile l’accesso alla piazza situato vicino al Banco di Napoli.

Rimangono, infine, la fontana e la parte che costeggia il corso Italia tra il Banco di Napoli e l’ufficio di Poste Italiane. In quest’ultima zona i lavori saranno ultimati entro il 31 maggio.

“Quello relativo ai lavori di piazza Angelina Lauro è un progetto incluso nel programma di mandato dell’amministrazione – sottolinea il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo – che punta a riqualificare uno degli angoli più belli della nostra città anche grazie alla realizzazione dell’ampia fontana a confine con il corso Italia, all’eliminazione degli stalli per la sosta dalla parte che circonda la grande aiuola centrale ed alla sistemazione di nuovo arredo urbano”.