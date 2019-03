Sorrento. Ci ha lasciati il Cavalieri Giovanni Maresca

Questo pomeriggio alle 15.00, nella chiesa dei Santi Felice e Bacolo detta del Rosario, si celebreranno i funerali del Cavaliere Giovanni Maresca, confratello dell’Arciconfraternita del SS. Rosario, padre di Antonino Maresca.

Il Cav. Maresca era un cittadino esemplare che ha saputo dedicare la sua vita alla famiglia professando nel quotidiano oltre alla sua profonda fede religiosa, l’attaccamento a quei sacri valori dell’amore per la Patria, per le Istituzioni, per la terra d’origine di cui ha saputo passarne il testimone ai suoi figli, ai nipoti, agli amici che oggi ne piangono con infinita tristezza la sua dipartita.

Le Associazioni “Legione d’Onore Cavalieri di Vittorio Veneto”, “Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia”, “Reale Arciconfraternita Cavalieri di Malta ad Honorem” “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci”, abbrunano le proprie bandiere per la perdita dell’amico.

Condoglianze alla famiglia da Positanonews.