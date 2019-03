Sorrento / Castellammare di Stabia. Come ogni mattino diamo le notizie di viabilità sulla Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana. Da segnalare poco prima delle 8 un incidente sulla Statale a Castellammare di Stabia. Chi proviene da Vico Equense in direzione del casello per l’autostrada A3 di Napoli – Salerno nei pressi dell’incrocio per Gragnano si ritrova un’auto ribaltata e quindi caos per il traffico. Consigliamo di percorrere il centro di Vico Equense, evitando la galleria si potrà passare per la litoranea di Castellammare di Stabia e Pompei dove imboccare l’autostrada scalvacando il traffico.