Sorrento. A breve potrebbero iniziare lavori di scavo sotto Villa Fiorentino per riportare alla luce reperti di epoca romana

Sorrento. Il Comune ha deciso di sottoscrivere un protocollo d’intesa con la Soprintenda Archeologia e Belle Arti e Paesaggio dell’area metropolitana di Napoli e il dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università Vanvitelli. La finalità è quella di riportare alla luce i tesori nascosti di epoca romana in modo da offrire anche un’offerta artistica di elevato spessore per i tanti turisti che ogni anno decidono di visitare Sorrento. E, in tale ottica, entro breve tempo potrebbero partire i lavori di scavo nella centralissima Villa Fiorentino. La struttura si trova sul Corso Italia a pochi metri da Piazza Tasso e proprio nelle immediate vicinanze delle Antiche Mura. Quest’ultimo elemento, supportato da studi specifici, rende forte l’ipotesi che sotto la villa ci possano essere reperti di epoca romana di grande valore che meritano di essere riportati alla luce. Villa Fiorentino sorge in un’area che in passato era per una buona parte occupata da un impianto di età romano-repubblicana. Proprio il parco della villa ha i confini delimitati dalle mura vicereali della città, che ricalca in gran parte l’impianto antico risalente almeno al IV secolo a.C. Va ricordato che l’attuale amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Giuseppe Cuomo, è intenzionata a redigere una carta archeologica della città e gli scavi a Villa Fiorentino potrebbero arricchire la proposta. In definitiva un altro cantiere potrebbe a breve aprirsi nella città del Tasso ma, questa volta, sarebbe di elevato valore artistico e storico.