Sorrento. Avviso sospensione fornitura idrica lunedì 4 marzo in alcune zone delle città

La Gori comunica che, per consentire la riparazione di un guasto, lunedì 4 marzo, dalle ore 14 alle ore 20, sarà interrotta la fornitura idrica in via Sant’Aniello, via Santa Maria della Pietà e piazza Tasso.

Per informazioni consultare il sito www.goriacqua.com o telefonare al numero verde 800218270.