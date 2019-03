Sorrento . Anna Acampora ricorso al TAR per il percorso meccanizzato, mistero Aponte MSC , solo chiacchiere? Continuano i colpi di scena sul percorso meccanizzato da Piazza Lauro al porto che porta miglioni di persone con collegamenti da Napoli, Capri, Amalfi, insomma il cuore del turismo della Campania e i flussi diretti. L’affare del secolo. L’amministrazione Cuomo, nonostante molti segnali facciano propendere verso l’housing, perchè per il comune i guadagni ci sarebbero, punta ad altro. Fra questo spunta Aponte dell’ MSC a raffiche i soliti articoli che parlano di chissà quanti imprenditori pronti a cosa non si sa visto che non vi è nulla di ufficiale, neanche un comunicato di Aponte. Intanto il Comune boccia i project financing ( pare siano interessati anche la cooperativa Tasso, Alilauro e c. ) fra questi Anna Acampora ha presentato il ricorso al TAR. Ce la farà il sindaco Peppino Cuomo a chiudere il cerchio prima della fine della sua amministrazione che è fra un anno? Una corsa contro il tempo, altrimenti sarà fuori dai giochi…