SORRENTO: ANCORA NIENTE GIUNTA PER LA TERRA DI TASSO – MOMENTO BUIO PER L’AMMINISTRAZIONE

“Possiamo parlare di un vero e proprio degrado civico per Sorrento, una città che sembra aver smarrito la propria identità con l’inevitabile mortificazione delle proprie potenzialità e prospettive. Le preoccupazioni sul futuro di Sorrento agitano sempre di più strati sociali e professionali consapevoli dei rischi che incombono sulla città se la politica non recupera una centralità nel governo lungimirante, trasparente e produttivo della cosa pubblica» Sono le parole del Sindaco Cuomo sulla situazione amministrativa che oggi vive la giunta di Sorrento. «Sorrento sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia politico- amministrativa». aggiunge il consigliere di minoranza Fiorentino. Bene, almeno su una cosa i due sono in accordo: è un inizio. Cuomo a breve nominerà i nuovi assessori, ma a Fiorentino sembrano già non piacere per niente: vuole un cambiamento di direzione completo.

Fiorentino manda un appello ai cittadini per le elezioni Comunali del 2020: «Il nostro è un appello a tutte le forze che vogliono partecipare a questo processo di rinnovamento per il bene comune. Ad esempio è di qualche giorno la notizia che la Regione ha bloccato l’operazione “Conservatorio Santa Maria delle Grazie” per l’evidente irregolarità con cui si è proceduto all’affidamento privato di un’ampia parte dell’istituto per trasformarlo in una struttura ricettiva turistica. Quando abbiamo sollevato il problema evidenziando anche tanti altri aspetti legati alla destinazione urbanistica dell’immobile e al suo stravolgimento per adattarlo a una finzione impropria la maggioranza non ci ha dato ascolto ed i risultati oggi parlano da soli visto che la Regione ha bloccato l’operazione considerando illegittima la deliberazione del cda».

Intanto il sindaco Giuseppe Cuomo, nei giorni scorsi, ha azzerato la giunta. L’opposizione non può far finte di niente. Per non contare che lo zio di Antonio Fiorentino – Marco Fiorentino: ex sindaco – abbia trascinato la giunta comunale dritta in tribunale dopo essersi visto mettere i bastoni tra le ruote per il ritorno in giunta. Sarà il giudice Cristina Longo del Tribunale di Torre Annunziata a decidere del nuovo ricorso in Tribunale Civile di Marco Fiorentino, ricorso presentato dopo l’incompatibilità dell’ex sindaco dichiarata dalla giunta targata Giuseppe Cuomo.