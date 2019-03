Sorrento ancora col fiato in sospeso per la Giunta Cuomo. Comincia la Via Crucis , a Pasqua la sentenza? Il sindaco Giuseppe Cuomo da abile stratega politico ci ha abituato a queste sue tattiche per far quadrare il cerchio, ci sono stati più articoli di annunci della Giunta sui media che di cronaca, ne abbiamo raccolti oltre 400 , a breve ci sarà la Giunta… Dopo l’ultimo articolo di Positanonews è stata azzerata, ma non nominata. Saranno quelli che andranno come assessori alle comunali del 2020, meno di un anno per fare qualcosa , ma uno stipendio non dispiace a nessuno ovviamente, è chiaro che deve far presto perchè solo per pochi mesi non conviene a nessuno di “bruciarsi” per pochi mesi.

Il sindaco Giuseppe Cuomo che, ieri mattina, ha azzerato l’esecutivo e questa sera c’è già una consultazione. I giochi, però, sembrano ormai fatti: in pole-position ci sono Mariano Gargiulo e Federico Cuomo, con Luigi Di Prisco pronto a diventare presidente del Consiglio comunale al posto di Emiliostefano Marzuillo. L’unico rebus è costituito dalla lista del Ponte che rischia di trovarsi senza un rappresentante all’interno della giunta. Ma Cuomo ha bisogno di tutti per la Regione Campania, dove vuole candidarsi, staremo a vedere.

Il primo cittadino ha messo in agenda una serie di incontri con gli esponenti delle varie «anime» della maggioranza. «Si tratterà di un rapido giro di consultazioni», ha precisato Cuomo in una nota ufficiale. L’obiettivo è definire la nuova composizione della giunta entro fine marzo, come concordato nel corso dell’ultimo vertice di maggioranza svoltosi prima dell’approvazione del bilancio di previsione per il 2019. L’unica incertezza è legata alla lista del Ponte. Da quando Mario Gargiulo, ormai ex assessore agli Eventi, è stato silurato per aver apertamente sostenuto i candidati del Pd in occasione delle politiche 2018, la compagine è priva di un rappresentante in giunta. I numerosi tentativi di favorire il rientro di Gargiulo sono naufragati. E Alessandro Acampora e Guglielmina Ciampa, consiglieri comunali eletti con la lista del Ponte, non sembrano disposti a fare il salto nell’esecutivo. Il motivo? Impegni professionali troppo intensi, stando a quanto trapela dal municipio. Così il gruppo potrebbe rimanere fuori dall’amministrazione, a meno che i vertici non facciano un altro nome.

NEW ENTRY

Per il resto, Mariano Gargiulo è pronto a fare il suo ingresso in giunta per la lista Grande Sorrento. Stesso discorso per Federico Cuomo, cugino del sindaco ed esponente del gruppo Con noi per Sorrento. Con queste due new-entry nell’esecutivo, il consigliere comunale Luigi Di Prisco dovrebbe accontentarsi della nomina a presidente dell’assemblea cittadina di qui alla primavera del 2020. Certi della conferma sembrano Massimo Coppola della lista Nuova Sorrento, il vicesindaco Maria Teresa De Angelis in quota Con noi per Sorrento e Rachele Palomba per Grande Sorrento: a blindare queste ultime è la necessità di assicurare la presenza di almeno due donne nell’esecutivo.