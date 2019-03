Sorrento . Addio nonna Gianna

Sorrento . Facciamo le condoglianze ad Antonella Fiorentino per la scomparsa della nonna, bello il suo post su Facebook . Con la tua guida dolce e sicura io sono diventata grande…

Ho avuto la fortuna di avere una nonna per quasi 50 anni..e non è poco..

Una mamma, una nonna, una bisnonna..una cuoca eccezionale…

Finalmente stanotte sei ritornata da lui…

Danzerete ancora come i vecchi tempi…lo sento…

Addio NONNA GIANNA