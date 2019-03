Sorrento accusa di stupro al ristorante. Pepe rimane in carcere

Sorrento. Rimane ancora in carcere a Napoli il ristoratore accusato di stupro . Dal 4 dicembre scorso è in cella a Poggioreale. E, almeno per il momento, Mario Pepe dovrà rimanervi nonostante i problemi di salute. Il gip del Tribunale di Torre Annunziata ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa del 56enne ristoratore, accusato di aver narcotizzato una ragazza con la cosiddetta «droga da stupro» e di averla poi violentata. Le precarie condizioni di Pepe erano emerse già durante l’interrogatorio davanti al pm Emilio Prisco. Tanto che la difesa aveva deciso di chiedere gli arresti domiciliari. Istanza ritenuta non sufficientemente motivata – e quindi respinta – dal gip. Stando a quanto trapelato, comunque, a breve la difesa presenterà una nuova richiesta supportandola con la consulenza medica di un esperto. Nel frattempo si avvicina la data della prima udienza del processo a carico di Pepe e di Chiara Esposito, la 23enne sorrentina che, sempre secondo la Procura, sarebbe stata complice del ristoratore e che oggi si trova agli arresti domiciliari. Per entrambi il pm Prisco ha chiesto il giudizio immediato ritenendo evidenti le prove raccolte.