Sorrento, abusivismo edilizio: partite a gennaio una decina di denunce

Il Comune di Sorrento ha reso nota la lista dei sopralluoghi effettuato sul territorio nel mese di gennaio per quanto riguarda l’abusivismo edilizio. Si tratta, in particolare, di tre sopralluoghi che difatti hanno portato a riscontrare alcune irregolarità e una decina di persone denunciate.

In via Montariello è stato riscontrato un incremento volumentrico mediante la chiusura con infisso non a norma e per questo è stata denunciata una persona. In via Nastro verde, presso un immobile, sono state riscontrate diverse irregolarità, come la realizzazione di una piscina in luogo di biovasca, un volume tecnologico interrato, un muro di contenimento e un pergolato. Sono state denunciate alle autorità giudiziaria sei soggetti. In via San Cesareo, infine, diverse irregolarità riscontrate come un ambiente soppalcato, modifica prospetto con trasformazione di un vano balcone a finestra. Denunciate in questo caso cinque persone.

Ricordiamo che il Comune di Sorrento aveva reso noto che è indetta un procedura selettiva per l’individuazione di un figura professionale in possesso di comprovata esperienza e specifica professionalità nell’Area Tecnica finalizzata al conferimento di un incarico di Dirigente del IV Dipartimento con contratto a tempo pieno e determinato. Il IV Dipartimento, ricordiamo, comprende Ufficio Attività produttive; Ufficio Abusivismo; Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Condono, Ufficio Anti Abusivismo. Difatti, la figura deve essere ricercata a causa del trasferimento ad altro settore dell’attuale dirigente Antonino Giammarino. Le domande devono essere state effettuate entro e non oltre il giorno 14 del mese di febbraio.