Soffocata dal suo orsacchiotto preferito, così muore una bimba di 18 mesi

Una storia straziante, un morte in culla inspiegabile e insensata. Una mamma dal cuore spezzato per la perdita della sua principessa. La piccola Connie è morta a soli 18 mesi, soffocata nel sonno dal suo orsacchiotto di preferito. A trovarla priva di vita la mattina dopo è stata proprio la sua mamma.

La piccola Connie non si addormentava mai senza il suo orsacchiotto preferito e, per la mamma 24enne non c’era niente di male a lasciarla dormire con il suo fedele amico. Quello che la mamma non si aspettava, era che l’orsacchiotto potesse tradirla. La piccola, finendo sotto il peluche ne è rimasta schiacciata, morendo soffocata nel sonno. A trovarla priva di vita il mattino dopo la sua mamma che, come lei stessa ha raccontato, ha sentito il suo cuore spezzarsi.

A distanza di un anno dalla sua morte, la mamma della piccola, con l’aiuto della famiglia, ha lanciato una campagna di prevenzione per evitare morti come questa. La mamma che non ha mia superato la scomparsa della bambina, ha detto che ha lottato molto con sé stessa per far sparire il senso di colpa per aver messo quel peluche, insieme ad altri, per non far cadere la sua bambina e far sì che dormisse tranquilla. “Spero davvero che la tragedia della morte della mia piccola principessa possa essere d’aiuto a salvare altre vite”.