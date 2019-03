SITA. troppo caos sulla SS163 pronti allo sciopero

Riceviamo e pubblichiamo.

Con la speranza che al più presto si iniziano a vedere vere e significanti azioni risolutive, al fine di migliorare la viabilità in Costiera e non pensare, esclusivamente ad interessi economici che paralizzano la divina. Per ora ci simo limitati a manifestare pacificamente ed in modo correto, suggerire interventi e soluzione, ma questo silenzio istituzionale ci preoccupa. Pronti a scioperare, ci auguriamo che al più presto ci comunicano novità al riguardo e soprattutto, si eliminano queste finte autorizzazioni temporali mascherate da tpl semestrali..

Sita S. Agata sig. Diego Corace: Segreteria Regionale FIT-CISL