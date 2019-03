IL SINDACO DI RAVELLO VOLA AD ANTIGUA PER SPOSARE LA SUA PATRIZIA

I nostri migliori auguri al Sindaco di Ravello sempre impegnato in prima linea per risolvere i problemi della sua Ravello è ad ad Antigua, meravigliosa isola dei Caraibi, per sposare oggi pomeriggio alle 16 la sua compagna Patrizia Porzio con la quale è legato da circa un decennio. Positanonews seguirà l ‘8 marzo in diretta il party al paese della sposa a Torre del Greco.