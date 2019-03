SINDACATI DEL TRASPORTO SITA UNITI PER LO SCIOPERO CONTRO IL TRAFFICO IN COSTA D’AMALFI

Tutti i sindacati uniti per lo sciopero contro il traffico in Costa d’ Amalfi . I sindacati FIT-Cisl, Filt Cgil e Uilt, hanno attivato le “procedure di raffreddamento” al Prefetto di Salerno, alla Regione Campania e il 25 marzo per chiedere un incontro urgente “Da anni si vedono spuntare autorizzazioni, spesse volte a varie ditte di trasporto per viaggiare sulla S.S.163 con addirittura la possibilità di fermate lungo il tragitto per la discesa e la risalita dei passeggeri, quasi a sostituirsi al trasporto pubblico con tutte le relative conseguenze”, sono i cosidetti TPL “fantasma” come li chiama il sindaco di Positano Michele De Lucia che imperversano in Costiera amalfitana “trasporto pubblico locale” che in realtà serve a derogare i limiti imposti dalle ordinanze tipo il senso unico . Gli autisti della Sita sono “oltre i limiti della sopportazione”, “ingegnarsi per evitare il blocco dei mezzi” inoltre si sottolinea come le “varie soluzioni individuali dei Comuni” rischiano di “far bloccare il trasporto pubblico locale, con conseguenze drammatiche sulla vita dei cittadini e dei turisti”. Intanto quasi novemila firme raccolte dalle associazioni e nonostante le dichiarazioni d’intenti i sindaci della Costiera amalfitana ancora non hanno fatto un documento netto pubblico , salvo la posizione del sindaco di Amalfi, per la ZTL, e di Positano, ma anche Ravello, neanche la lettera accorata di una mamma che ha visto un figlio schiacciato da un bus turistico smuove le istituzioni, la Costiera non si esprime con forza di fronte all’evidenza di un disastro annunciato.

Lettera dei sindacati SITA

