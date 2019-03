Si festeggia oggi la Giornata Mondiale dell’Acqua. Con Gori risparmiati otto milioni in litri di sprechi.

Il 22 marzo in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale dell’Acqua, istituita nel 1993 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quest’anno il tema scelto è “Water for All” e per tale motivo l’Azienda attraverso un video presente sul canale Youtube, sul sito www.goriacqua.com e sulle pagine Social, ha voluto rappresentare l’impegno che quotidianamente gli 846 uomini e donne di GORI mettono in campo per garantire la risorsa ad una popolazione di circa 1 milione e mezzo di abitanti, presente nell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano. Famiglie in primis, ma anche esercizi commerciali, industrie ed aziende agricole del territorio, usufruiscono di un servizio per il quale GORI è costantemente impegnata, grazie anche all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia per il settore. In Italia, così come in altri Paesi dell’Unione Europea è alta al momento la percentuale di acqua dispersa a causa di reti idriche obsolete ma, nonostante ciò, GORI è riuscita negli ultimi 3 anni, grazie alle azioni di riduzione delle perdite, a recuperare oltre 8 miliardi di litri di acqua che altrimenti sarebbe andata persa. Un risultato importante che si affianca a quello degli investimenti effettuati nello stesso triennio (2016-2018) pari ad euro 118.090.000, relativi ad opere di realizzazione, manutenzione e rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie, degli impianti e dei depuratori. Interventi importanti che vanno ad affiancare quelli degli altri soggetti istituzionali preposti, con l’obiettivo di fornire un servizio sempre di maggiore qualità a tutte le tipologie d’utenza servite ogni giorno da GORI.