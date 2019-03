Sfilata di carnevale tragica. Uomo cade da cavallo e muore Fabrizio Caneschi

Sfilata di carnevale tragica. Uomo cade da cavallo e muore . Una giornata di festa e allegria in occasione del Carnevale in un attimo si è trasformata in una tragedia nelle scorse ore durante un corteo nell’Aretino. Un uomo di 61 anni, Fabrizio Caneschi, ha perso la vita dopo essere stato improvvisamente disarcionato dal cavallo sui cui si trovava per partecipare al corteo per il Carnevale di San Giovanni Valdarno. A seguito dell’incidente, avvenuto nella mattinata di domenica, l’uomo residente nella vicina Terranuova Bracciolini, aveva battuto violentemente la testa a terra riportando un forte trauma cranico. Immediatamente soccorsi di sanitaria presenti alla manifestazione e dagli operatori del 118, era stato trasporto d’urgenza in ospedale dove è rimasto ricoverato per 24 ore prima di esalare l’ultimo respiro.

Il 61enne, le cui condizioni erano apparse subito gravi, era stato anche trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze ma, nonostante le cure dei medici, non ha resistito alle gravi ferite riportate nella caduta da cavallo ed è morto nel pomeriggio di lunedì. Sull’incidente stanno indagando ora i carabinieri che hanno raccolto quante più testimonianze possibili tra le persone presenti al momento del fatto per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Da una prima sommaria ricostruzione, pare che al termine della sfilata l’uomo si fosse avviato verso casa insieme ad alcuni amici con i quali aveva partecipato alla tradizionale manifestazione carnevalesca quando il suono di un clacson avrebbe fatto imbizzarrire il cavallo causando poi la caduta fatale. La morte di Fabrizio Caneschi, da anni membro attivo dell’associazione Cavallo e Natura con la quale partecipava spesso alle iniziative e alle rievocazioni storiche in zona, ha colpito l’intera comunità locale tanto che si è deciso di annullare la sfilata dei carri del Carnevale in programma in città per il martedì grasso.

