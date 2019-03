SESTA EDIZIONE TORNEO DELLE SIRENE – MSC CUP (28-31 MARZO). SORTEGGIATI GIRONI E CALENDARIO. PERICOLI STRANIERI PER JUVE E INTER

Ci siamo quasi. La sesta edizione del Torneo delle Sirene – Msc Cup è pronta per prendere il via. Vi parteciperanno venti squadre giovanili provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno per succedere nell’albo d’oro all’Atletico Madrid. La manifestazione è riservata alla categoria Giovanissimi 2005 (Under 14) ed ormai rappresenta un punto fermo della programmazione primaverile delle grandi società italiane ed internazionali, che si danno appuntamento nel meraviglioso scenario della penisola sorrentina (l’evento è patrocinato dal Comune di Sorrento). Il comitato organizzatore, composto dal presidente Raffaele Ruggiero e dall’ex calciatore del Sorrento Giuseppe Incarnato – con la collaborazione dell’Accademia Calcio Sorrento – ha provveduto al sorteggio dei gironi e del calendario, ragion per cui adesso si conoscono in via ufficiale gli appuntamenti di tutte le compagini, che si divideranno tra il Campo Italia di Sorrento e lo stadio dei Pini a Sant’Agnello.

IL REAL E I GIAPPONESI L’attesissimo Real Madrid, guidato in panchina dall’ex regista dei Blancos e del Bayern Xabi Alonso, che di sicuro troverà il modo nei giorni del torneo per incontrare il suo “maestro” Carlo Ancelotti, è stato inserito nel raggruppamento A con i giapponesi dell’Habilista, la Casertana e l’Accademia Calcio Sorrento. Già perché il torneo dà modo anche ad alcune realtà di puro settore giovanile di sfidare club blasonati. Così nel girone B sarà il Genoa a confrontarsi con tre scuole calcio e nel girone C farà altrettanto la Lazio di mister Tommaso Rocchi mentre nel girone D l’Inter di Christian Chivu dovrà guardarsi, tra le altre, dal Viktoria Berlino e nel girone E la Juventus non potrà fidarsi, ad esempio, del Nordsjaelland. Le prime di ogni raggruppamento e le tre migliori seconde accederanno ai quarti, poi si disputeranno semifinali e finale. Tutto in pochi giorni, precisamente dal 28 al 31 marzo.

APP E TV Le partite del Torneo delle Sirene – MSC Cup che si disputeranno a Sorrento saranno trasmesse in streaming da User Tv e sul profilo YouTube della manifestazione. (Torneo delle Sirene – Sorrento) mentre sarà possibile seguire tutte le gare tramite la applicazione Goalshouter.

Già attivi i canali social

Facebook: MSC Cup – Torneo delle Sirene Official

Instagram: Torneo Sirene Official

La conferenza stampa di presentazione del Torneo si terrà venerdì 29 marzo alle ore 10.15 al Campo Italia. Vi prenderanno parte il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, e l’ospite d’onore Xabi Alonso, il cui Real Madrid sarà impegnato poi alle 11.30 nella partita contro i giapponesi dell’Habilista. I giornalisti interessati sono pregati di accreditarsi contattando l’ufficio stampa della manifestazione.

Questi sono i gironi

ALBO D’ORO

Juventus 2014

Nick Bari 2015

Milan 2016

Milan 2017

Atletico Madrid 2018