Serre (SA). Ritrovato l’anziano scomparso dal pomeriggio di ieri

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS ha appena concluso le operazioni di ricerca dell’anziano scomparso dal pomeriggio di ieri nel comprensorio del comune di Serre (SA). Una nostra squadra di tecnici, in perlustrazione assieme al personale della CRI, è riuscita ad avvistare degli oggetti personali che si presumevano appartenere al soggetto. Informato il coordinamento operazioni, per la richiesta di rinforzi, la squadra ha poi setacciato attentamente l’area riuscendo a raggiungere l’ottantaquattrennne in un bosco contiguo ad una strada sterrata ed a prestargli i primi soccorsi. Fortunatamente, dopo una prima valutazione sanitaria, l’uomo presentava solo qualche leggera escoriazione. Il recupero, avvenuto insieme ai VVF, ha permesso all’uomo di essere consegnato ai sanitari del 118. Sul posto presenti i Carabinieri ed alcuni volontari della Protezione civile. Un esito, questa volta felice e positivo, grazie ad un intervento rapido e coordinato di tutte le strutture coinvolte.