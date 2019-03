Sentiero degli Dei a “Va Pensiero”. Si annuncia una stagione “boom” per il percorso più famoso al mondo. I tour operator sono già al lavoro per organizzare anche centinaia di autobus da Sorrento che vanno ad Agerola e dalla Penisola Sorrentina alla Costiera amalfitana passando per Amalfi i turisti scendono a piedi da Bomerano per Praiano fino a Positano nel bellissimo borgo di Nocelle, una sosta nella stupenda e panoramicissima piazza della chiesa dove si trova il naturale Lemon Point per dissetarsi con bevande tonificanti e naturali a base di limoni e arance, poi si può decidere se scendere per le mille scale e la spiaggia di Arienzo o tornare col bus interno e poi il transfert di nuovo .

Non solo è già famoso , ma lo sarà ancora di più . Infatti il Sentiero degli Dei sarà protagonista di una camminata di 6.880 chilometri alla scoperta di terre alte italiane, che inizierà il primo maggio e si chiamerà “Va’ Sentiero”

Il progetto è stato ideato da Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono e sostenuto dall’Assessorato regionale all’Autonomia e Cultura, che fa capo all’assessore Stefano Bruno Galli.

“Siamo abituati a ragionare in termini ‘latitudinali’ – commenta Galli, a proposito del progetto – mentre, in questa occasione, la prospettiva da considerare è altitudinale. Per fare un esempio dei diversi punti di vista, mentre nel primo caso viene subito alla mente la storica ‘frattura’ tra nord e sud, nel secondo bisogna pensare agli aspetti geomorfologici della montagna, da settentrione a meridione”. “Un’impresa di questo tipo – prosegue Galli -, attraverso le montagne, dal confine orientale alla Sardegna, percorrendo le Alpi, gli Appennini e la Sicilia, consente di cogliere chiaramente le differenze, le storie e le tradizioni delle diverse comunità volontarie territoriali, le lingue e le culture, la mutevole percezione del senso della marginalità delle terre alte, che qui diventano protagoniste”.

I tre ragazzi percorreranno a piedi l’intero un viaggio lungo tutta l’Italia, attraversando tutte le catene montuose del Paese, toccando le 20 regioni italiane e oltre 350 borghi montani.

Per finanziare il progetto “Va’ pensiero” i tre fondatori hanno lanciato una campagna di crowfunding attraverso la piattaforma ‘Indiegogo’. L’obiettivo è di raccogliere almeno 25.000 euro, per coprire le spese del team per i primi sette mesi di viaggio.

Ancora una iniziativa mediatica dunque per questo Sentiero spettacolare