Scurati terza volta allo Strega col libro su Mussolini “Lo faccio per risvegliare coscienza democratica”. Da Ravello facciamo il tifo per lui . La Città della Musica della Costiera amalfitana è la sua città adottiva, qui sulla Costa d’ Amalfi ha trovato ispirazione e scritto i migliori romanzi, a due giorni dalla scadenza delle iscrizioni si annuncia il tris di Antonio Scurati anima il premio Strega. Con M. Il figlio del secolo, il romanzo dedicato a Mussolini e pubblicato da Bompiani, comincia a soffiare l’aria della sfida anche sulla settantatreesima edizione del riconoscimento.

Questa è la terza volta allo Strega per Scurati che al Ninfeo di Villa Giulia ha sfiorato due volte la vittoria: la prima nel 2009 quando perse per un voto contro Tiziano Scarpa; la seconda nel 2014 quando a soffiargli il primo posto fu Francesco Piccolo. Ed è proprio Piccolo l’Amico della Domenica che presenterà la candidatura del libro di Scurati che si va ad aggiungere agli altri trenta finora noti. M sfiderà direttamente il romanzo di Marco Missiroli Fedeltà (Einaudi) presentato da Sandro Veronesi e per molti fino a questo momento considerato il favorito anche se ha concorrenti diretti nella stessa casa Einaudi: in corsa infatti ci sono anche Da un altro mondo di Evelina Santangelo e Addio fantasmi di Nadia Terranova.

Per Bompiani quello di Scurati è addirittura il quarto titolo: in lizza ci sono anche Verso Sant’Elenadi Roberto Pazzi, Luce rubata al giorno di Emanuele Altissimo e Un giorno verrà di Giulia Caminito.

“Partecipare allo Strega è un dovere civico – ha detto Scurati -, lo faccio anche per risvegliare la coscienza democratica”.

Da Positanonews, il giornale online della Costa d’ Amalfi e Sorrento, un grande in bocca al lupo.