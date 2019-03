Scienza e Natura con Antonella De Novellis su Julie Italia Tv – Positanonews presente

POSITANO NEWS IN TV CON GIGIONE E MICHELE

In primo piano nel programma condotto dalla splendida Antonella De Novellis la “Marina Grande” di Sorrento con le storie raccontate direttamente dai pescatori. Oltre 20 anni fa uomini semplici e umili, parlano della loro vita da pescatori e di una comunità laboriosa. Con Gigione Maresca e il direttore Michele Cinque gli approfondimenti sulla vita e la storia del borgo. Gli autori attraverso immagini d’epoca e un documentario fantastico hanno realizzato un prodotto di qualità per far emergere i veri valori della vita. Il documentario è diretto dal dr. Nino Giammarino su soggetto fatto insieme a Claudio Ferrara. Le musiche originali scritte e suonate dai talentuosi amici Quinzio Morelli e Pasquale Russo. Una storia che fa conoscere la bellezza di un luogo unico patrimonio del mondo.