Scala, domani interruzione alla rete idrica. Ecco dove

Il Comune di Scala ha diramato un avviso, in cui si avverte che domani, venerdì 8 marzo, ci sarà una sospensione dell’erogazione idrica nella frazione Campidoglio e in Via Vincenzo d’Amato fino all’ albergo Zi’Ntonio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per interventi di riparazione di una condotta idrica.