Scala, domani 21 marzo via Torricella chiusa al transito per lavori urgenti

La rotabile di via Torricella a Scala, domani 21 marzo non sarà transitabile a causa di lavori urgenti. Interventi di riparazione della condotta fognaria all’altezza del civico 10, sono stati disposti con celerità: a tal scopo il Comune di Scala ha ritenuto opportuno disporre l’interdizione del traffico ai veicoli sul suddetto tratto a partire dalle ore 8.00, consentendo di eseguire correttamente e al sicuro i lavori per il tempo necessario. L’ente comunale raccomanda la rotabile per la frazione San Pietro per raggiungere le frazioni di Campidoglio e Minuta.