Sardegna, presunto riciclaggio della Camorra: tra gli imputati anche persone della Penisola Sorrentina

Diciassette sono gli imputati per presunto riciclaggio di denaro attraverso la costruzione di un villaggio turistico a Villasimius, nel sud Sardegna, da parte della Camorra. Nella lista degli incriminati c’è anche l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu: il pm Emanuele Secci aveva chiesto per l’esponente azzurro la condanna a cinque anni di reclusione, indicando però in subordine il non doversi procedere, infatti il reato è caduto prescrizione lo scorso 19 febbraio. Lo scrive

La vicenda processuale è scaturita dalla vendita di un terreno a Villasimius da parte della società Turicost – nella quale Cicu e l’allora sindaco di Sestu sarebbero stati soci occulti di Cau – a una cordata di imprenditori campani che poi ha realizzato il villaggio turistico S’Incantu, successivamente sequestrato in via cautelare dalla Direzione distrettuale antimafia. E su questo oggi il pm Secci ha chiesto la confisca di tutti i beni sigillati. Prossima udienza il 5 marzo per l’inizio delle arringhe dei difensori.

Cinque anni sono stati sollecitati anche per l’ex sindaco di Sestu, Luciano Taccori, e per l’allora consigliere comunale Paolo Cau, entrambi di Forza Italia. Contestata l’aggravante del metodo mafioso per presunti legami con i clan camorristici dei Casalesi e D’Alessandro, il pm ha poi chiesto 8 anni per Nicola Fontana, 58 anni di Casapesenna, Alessandro Falco, 44 anni di Napoli, Bartolomeo Piccolo, 55 anni di Casapesenna e Antonino Di Martino, 53 anni di Piano di Sorrento. Sei anni, invece, per Gilda Piccolo, 55 anni di Casapesenna, Alessandra Coronella, 44 anni di Aversa, Rosa Garofalo, 55 anni, di Casapesenna, Angela Miccio, 53 anni di Piano di Sorrento e Luisa Di Martino, 45 anni, di Vico Equense. Infine, richiesta di non doversi procedere per avvenuta prescrizione nei confronti di Rosa Fontana, 84 anni di Casapesenna, Luciano Passariello, 57 anni di Napoli e Salvatore Venturino, 52 anni di Napoli.