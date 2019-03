Sant’Agnello. Scontro sul campo di Viale dei Pini. Sagristani “Non sapete che dite” M5S “Strumentalizzati i ragazzi” . Uno scontro ieri in Consiglio comunale con l’arrivo di famiglie con i ragazzi dalla costa di Sorrento che protestavano contro le limitazioni all’uso che sarebbero state richieste. “H anno strumentalizzato una nostra richiesta di istituire/approvare un regolamento per utilizzare il campo di calcio a viale dei pini per farsi paladini della difesa del diritto dei ragazzi di fare sport…ed hanno coinvolto i ragazzi che sono venuti in massa al consiglio…una cosa vomitevole – accusa Fabio Aponte , M5S – . Come sempre invece di apprezzare il nostro contributo a far si che non si abbiano lamentele (che prima o poi sfociano in atti legali) fanno sembrare noi i nemici …quelli che vogliono mettere i bastoni tra le ruote alle iniziative più amate dalla popolazione…proprio il contrario di quello che noi proponevamo, anzi la nostra proposta andava nella estensione alla partecipazione di tutti con le regole”. Dure accuse ci sono giunte in redazione contro Sagristani che avrebbe sobillato le masse, ma , ripetiamo, alle nostre richieste il sindaco non ha mai confermato di aver spinto la gente a venire. Ci dispiace per chi usa toni forti e aggressivi, non possiamo pubblicare.