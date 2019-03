SANT’AGNELLO: ROCCO FA IL SALUTO ROMANO – SCATTA L’ESPOSTO DEI CINQUE STELLE

Sant’Agnello / Sorrento . Ieri mattina è stata convocata dal Presidente del Consiglio della giunta di Sant’Agnello Gennaro Rocco una conferenza stampa , la cosa è partita dall’esposto del Movimento Cinque Stelle, gruppo di minoranza in Consiglio Comunale , in seguito alla foto pubblicata sui social network con Rocco con il saluto fascista , all’insegna delle vicende controverse che lo vedrebbero protagonista a causa di una foto postata tempo addietro. Rocco, considerato ora vicino alla Lega di Salvini, non è nuovo a polemiche social, ultimamente per il ruolo della donna, con uno scontro con Tatiana De Maio, una consigliera del M5S , poi sempre per le foto, una postata a torso nudo mentre faceva una scampagnata col sindaco Piergiorgio Sagristani, di cui doveva essere oppositore con la lista Movimento X, la cosa ha provocato proteste anche dentro il suo stesso Movimento visto che ritenevano che la sua posizione non fosse più di opposizione, ma nello stesso tempo Rocco avrebbe fatto mozioni e richieste che riguardavano anche funzionari del Comune stesso . Ma è la foto del saluto fascista, che è ancora un reato punito dalla legge, ad essere presa di mira. La notte di Capodanno il primo gennaio scorso, il Presidente del Consiglio di Sant’Agnello aveva postato su Facebook una foto in cui si vede ritratto mentre fa il saluto romano e lo scrive anche “Saluto romano”, con una foto ancora su facebook , sul suo profilo personale, quindi fatta propria. La mano sinistra regge una bottiglia di spumante appena stappata. Il braccio destro, invece, è teso nel saluto romano. Ecco il gesto, immortalato in una fotografia risalente a Capodanno 2018, che adesso costa una diffida al presidente del Consiglio comunale santanellese Gennaro Rocco: a segnalare il caso al prefetto di Napoli sono gli esponenti locali del Movimento 5 Stelle. La vicenda è emersa durante la conferenza stampa convocata da Rocco, che alle spalle vanta una lunga militanza nel Movimento sociale italiano e che nel 2018 ha capitanato una lista avversa a quella vincente del sindaco Piergiorgio Sagristani, per chiarire i suoi rapporti con l’amministrazione. «Da sempre accolgo il nuovo anno facendo il segno della croce e il saluto romano ha spiegato il presidente del Consiglio comunale È una tradizione con la quale onoro i miei antenati, non penso di aver inneggiato al nazismo o al razzismo».

Secondo Fabio Aponte, capogruppo del M5S nell’assemblea cittadina, si tratta invece di un gesto poco opportuno: «L’apologia del fascismo è reato e il saluto romano non si addice a chi ricopre una carica istituzionale». Di qui la segnalazione alla Prefettura alla quale i grillini hanno anche allegato gli scatti, pubblicati su Facebook, che ritraggono Rocco sorridente col braccio destro teso. La diffida offre al presidente del Consiglio comunale l’occasione per chiarire i suoi rapporti col sindaco e rispondere a chi lo accusa di aver rinunciato al ruolo dell’oppositore in cambio della poltrona: «La scelta è ricaduta su di me, esponente della minoranza, in virtù della mia esperienza e del mio entusiasmo. Sono e resto autonomo rispetto alla maggioranza e fedele alla mia storia».Un gesto che per i Cinque Stelle non avrebbe nessun altro tipo di significato se non una palese ideologia fascista. Le segnalazioni sarebbero partite già sul famoso social network e la foto sarebbe stata rimossa poco più tardi. Ad avviare l’esposto sarebbero stati degli esponenti di minoranza del Movimento Cinque Stelle. In realtà risulterebbero già molto accesi gli animi tra la minoranza pentastellata e il Presidente del Consiglio, l’accusa da parte dei grillini nei confronti dell’oppositore sarebbe quella di non essere super-partes. “È semplicemente una tradizione che rispetto in forma privata la notte di San Silvestro per salutare l’arrivo del nuovo anno e i miei avi – si difende Rocco – Non ho fatto quel gesto nelle mie vesti istituzionali e mai mi sognerei di proporre ideologie del genere nel ruolo di presidente del consiglio comunale. Non inneggio al fascismo né sprono a politiche del genere, all’intolleranza, o addirittura al razzismo o al nazismo. Spero siano evitate strumentalizzazioni. Non rinunzio alle mie origini di destra ma tengo a ribadire che come uomo e come politico le mi stelle polari sono giustizia, legalità e trasparenza. Sono certo di non aver violato il codice penale visto che il saluto romano non è reato se fatto senza scopi violenti, come sancito dalla Cassazione. Di fatto i grillini avevano già provato a sfiduciarlo, in proposito Rocco asserisce “I grillini lo fecero dopo che io chiesi chiarimenti al Comune per una manifestazione pubblica che si è tenuta al campo sportivo di viale dei Pini. L’evento sostenuto dal M5s prevedeva la costruzione e l’uso di aquiloni. Su qualche aquilone è comparso il simbolo del Movimento e ho invocato la sospensione dei pagamenti agli organizzatori in attesa di chiarimenti.”