Sant’Agnello. Polemiche sul Campo sportivo di Viale dei Pini. L’assessore Attilio Massa: “I 5 Stelle hanno paura del popolo”

Sant’Agnello. “Se viene criticata l’Amministrazione, anche in modo pesante, a proposito o sproposito, o se partecipano al consiglio persone che sono contro le nostre scelte, magari esponendo cartelli che ci dileggiano in modo esplicito, si tratta di democrazia. Se le parti sono inverse, si grida allo scandalo e si parla di truppe cammellate e mobilitazione. I consiglieri 5 Stelle parlano di continuo di partecipazione democratica, ma poi hanno paura del popolo”. E’ questo il commento dell’assessore Attilio Massa alle polemiche seguite all’ultimo consiglio comunale sulla struttura sportiva di Viale dei Pini. Al centro del dibattito consiliare una mozione del Gruppo 5 Stelle che ha proposto di regolamentare in modo diverso l’orario e le attività dell’impianto e della vicina tensostruttura per evitare disagi ai condomini delle abitazioni circostanti. “La nostra Amministrazione punta sullo sport e l’associazionismo sportivo da sempre – continua Massa – Sul nostro territorio ci sono impianti di assoluta eccellenza, dove i nostri ragazzi fanno pratica sportiva in un contesto sano e sicuro. Sant’Agnello è una felice eccezione rispetto a tanti altri territori. La proposta dei 5 Stelle ha preoccupato società e famiglie, da qui la partecipazione massiccia su un argomento che coinvolge direttamente tanta parte della nostra comunità. Si è trattata di una iniziativa autonoma che rispettiamo, ma che, in ogni caso, non ha cambiato il nostro approccio al problema. Al tempo stesso come Comune siamo impegnati per garantire un’attenzione anche alle esigenze poste dai condomini”.