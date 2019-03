SANT’AGNELLO: OSPEDALE UNICO, DOPO DIECI ANNI DI ATTESA FACCIA A FACCIA TRA DE LUCA E I SINDACI

L’Incontro tra il governatore della Compania Vincenzo De Luca e i sindaci della penisola si terrà a breve in Regione Campania. L’argomento di discussione sarà il presidio ospedaliero che dovrebbe sorgere nel comune di San’Agnello e sostituire l’ospedale di Sorrento, ma solo nel momento in cui sarà del tutto operativo. Il progetto avrebbe in cantiere anche di convertire in un secondo momento l’ospedale di Vico Equense De Luca e Rossano in un punto di pronto soccorso. Quello dell’Ospedale Unico della Penisola è un progetto necessario ed importante “Serve un bando per la progettazione preliminare. E’ una struttura fondamentale per i cittadini e i turisti. Bisogna accelerare” così parla Sagristani, sindaco di Sant’Agnello, il comune che dovrebbe ospitare la struttura. E’ stato proprio lui a rivelare il faccia a faccia che sarebbe in cantiere tra De Luca e i sindaci. Per realizzare il progetto sarebbero necessari sessanta milioni di euro, e dallo scorso aprile, momento in cui il progetto sarebbe stato depositato a Roma, il Ministero della Salute non avrebbe fatto menzione della cifra che fa da ponte tra ambizione e realtà. Non sarebbe finita qui, in realtà sono dieci lunghi anni in cui si parla del progetto, che solo l’anno scorso è stato per l’appunto depositato a Roma. Il problema della penisola è sempre lo stesso: ritrovarsi ad accogliere non solo i cittadini, ma anche un gran numero di turisti nelle proprie zone, non particolarmente estese e nemmeno agevolate in fatto di viabilità. Questo comporta strade completamente bloccate tutto il giorno e pronti soccorsi pieni, riducendo sensibilmente la vivibilità e la sicurezza della zona. Un vero e proprio disastro quello che vivono, nei mesi primaverili ed estivi, i cittadini della zona, i quali necessitano seriamente di questo intervento che potrebbe esponenzialmente migliorare la qualità della vita, seriamente messa a dura prova.