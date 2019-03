Sant’Agnello / Meta ancora vittime dell’ “alberofobia”. Abbattuto un cedro splendido pino, ma sono più pericolose le lamiere sulle case . Abbattuto un cedro a Meta col pretesto del veto e di un ramo di albero caduto, poi uno splendido pino, ma sono più pericolose le lamiere sulle case. Da Sorrento a Vico Equense , in particolare in Penisola Sorrentina, non manca occasione di vedere alberi pericolosi ovunque. Così col favore delle tenebre è stato abbattuto uno splendido pino nel Viale dei Pini. E altri sono minacciati. Ma gli alberi sono pericolosi? Il pericolo non è negli alberi o nei rami, non più, anzi di meno, di ogni cosa che sia sporgente, anche dall’ultima ondata di vento, si è visto che cadono pietre, tetti e, come si è visto oggi a Positano, sono più pericolose le lamiere sulle case. Se si dovesse abbattere ogni cosa che potrebbe causare un pericolo e si vogliono abbattere gli alberi a rigor di logica si dovrebbero abbattere molte case… Si cerchi di ragionare più col buon senso prima di trasformare quella che è la Terra delle Sirene in uno squallido deserto di cemento senza verde