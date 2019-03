Sant’Agnello, l’idea del sindaco Sagristani: “Una strada sotterranea contro il traffico in Penisola Sorrentina” – VIDEO

Il problema traffico in Penisola Sorrentina tiene sempre banco, ecco perché i sindaci dei vari Comuni stanno cercando, oltre il dialogo con Regione ed entri preposti alla viabilità, nuove idee. Ultima quella del sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, il quale ha pubblicato un video poco fa sul suo profilo Facebbok:

“Riprendiamo l’appuntamento per farvi conoscere i progetti che stiamo portando avanti per migliorare Sant’Agnello – ha dichiarato il primo cittadino – Queste saranno una primavera e una estate ricche di opere e realizzazioni: entro aprile sarà affidato il bando per la manutenzione delle strade comunali; interessate viale dei Pini, via Balsamo e via San Vito e ci saranno una serie di lavori sull’Oasi, ma soprattutto ci sarà la ridefinizione di tutte le strisce pedonali delle strade comunali. Abbiamo ipotizzato la realizzazione di strisce gialle per risolvere il problema del posto auto. Sarà una vera e propria rivoluzione, accanto ad una serie di novità che mirano alla salvaguardia e alla sicurezza dei cittadini.

Sarà la primavera in cui avremo una serie di finanziamenti: palazzo Diaz, con attività commerciali, attività per i giovani per far rifiorire il borgo; ma riceveremo anche finanziamenti per la scogliera. Partirà la gara per i lavori della scuola media, opera fondamentale.

Accanto ai tanti progetti per Sant’Agnello sto portando avanti anche una serie di progetti per la Penisola sorrentina. In tal senso, la settimana prossima, incontrerò De Luca per verificare lo stato dell’arte dell’ospedale unico della Penisola Sorrentina. Voglio sapere se c’è la reale volontà di portarlo avanti. Non solo. Vogliamo portare avanti un altro grande progetto legato alla risoluzione del problema traffico: insieme a Beneduce e Cascone, abbiamo ideato una strada alternativa, ovvero una strada sotterranea. Una grande scommessa che, con dati certi, vi porterò a maggiore conoscenza. Una idea che potrebbe essere davvero rivoluzionaria”.