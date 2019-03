Sant’Agnello, la storia del mormone americano Giovanni Schiavo: “Sono qui per cercare i miei parenti” – FOTO/VIDEO

Una storia davvero curiosa e sicuramente interessante quella in cui ci siamo imbattuti quest’oggi al ristorante “La Stelluccia” di Sant’Agnello. Abbiamo, infatti, incontrato Giovanni Schiavo, un mormone statunitense che è venuto qui direttamente da Los Angeles per trovare i suoi parenti italiani. I suoi bisnonni si sono trasferiti negli Stati Uniti da Sorrento alla fine dell’800 e lui è tornato nei territori natii dei sui antenati per cercare suoi consanguinei: la bisnonna era Clelia Maria Celestina, mentre il bisnonno Capece Minutolo Schiavo, entrambi nati tra Sant’Agnello e Sorrento. Difatti, Giovanni ha voluto fare un appello a Positanonews per cercare di trovarli.

Ricordiamo che il termine mormonismo deriva da Mormon, nome del profeta a cui è attribuito il libro di Mormon, testo che Joseph Smith, fondatore della religione omonima, pubblicò nel marzo del 1830, dichiarando di averlo tradotto in inglese da tavole d’oro scritte in una antica e sconosciuta lingua che egli chiamò egiziano riformato, donategli da un angelo di nome Moroni. L’epiteto “mormone” fu utilizzato già dai primi tempi da chi non apparteneva al nuovo movimento religioso “restaurato” da Smith, in alternativa a “santi”, come invece preferiscono chiamarsi i mormoni.

