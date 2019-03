Sant’Agnello: La replica del sindaco Sagristani a Lello Staiano

Il Sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani rompe il silenzio e risponde al consigliere ex vice sindaco di Massa Lubrense Lello Staiano sulla questione ironicamente denominata “MassAgnello“. Ecco la dichiarazione rilasciata dal primo cittadino.

“Lello Staiano è un sempre-perdente, solo parente degli Staiano che hanno fatto la storia di Massa Lubrense, Giovanna e Tommaso.

Non volevo replicare, ma voglio dargli una mano, conferendogli una visibilità inaspettata, dopo anni di oblio politico.

Anche perché criticare Lello Staiano è un po’ come sparare sulla croce rossa. Alle ultime elezioni è riuscito a sprecare, in soli tre mesi, un patrimonio unico di forza elettorale. Grazie alla squadra, sulla carta, avrebbe dovuto solo vincere in modo preponderante. Ha perso, e malamente. Eracandidato sindaco.

Si consola dicendo che sono un aspirante parlamentare, saranno le venture della politica a decidere. Intanto, ho fatto per quattro mandati il sindaco della mia città. Lui è riuscito, a malapena, a fare il consigliere comunale.

Sui finanziamenti arrivati a Massa Lubrense non dice le cose come stanno, basta chiedere a Diego Piroddi, all’epoca dei fatti assessore.

Comunque, gli consiglio di dedicarsi a quello che gli riesce meglio: l’attività commerciale. Apra, Lello Staiano, nel Comune di Massagnello, una bella boutique, rigorosamente “Adario”, s’intende. Un abbraccio ed in bocca al lupo a Lello Staiano!”.