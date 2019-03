Sant’Agnello. E poi dicono che i ragazzi non giocano più a pallone per strada. Durante la pulizia dei giardini sottostanti i binari della stazione della Circumvesuviana sono stati ritrovati, incastrati nei rovi, ben 58 palloni Supersantos, per la gioia di tutti i ragazzi che ne beneficiano. Alcuni sono nuovissimi… COMPLIMENTI ai vigili urbani del Comune di Sant’Agnello, in particolare Bartolo che ha seguito tutta l’operazione con i giardinieri!!!