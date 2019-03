Sant’Agnello, la denuncia di alcuni cittadini: “Ambulanza in condizioni pessime. Rischi per il paziente”

Positanonews è da oltre dieci anni a questa parte la voce dei cittadini e degli abitanti della Costiera Amalfitana, della Penisola Sorrentina, e non solo. Praticamente ogni giorno ci troviamo a ricevere diverse segnalazioni da parte dei nostri lettori, i quali denunciano situazioni che non considerano regolari o giuste. La segnalazione che abbiamo ricevuto quest’oggi, però, riguarda qualcosa di davvero rilevante.

Ci hanno segnalato, infatti, che le condizioni dell’ambulanza nel Comune di Sant’Agnello non sarebbero delle migliori. Da quanto ci ha rivelato più di una fonte, il veicolo del 118 “metterebbe a repentaglio persino la vita del paziente e degli operatori stessi”. Le fonti in questione si sarebbero rese conto direttamente delle condizioni del veicolo in quanto utilizzato per soccorrere familiari. Stando alla loro versione, il mezzo presenta diversi problemi di meccanica, oltre che all’interno per quanto riguarda il vano sanitario. La barella risulterebbe in pessime condizioni (il paziente adagiato non sarebbe stabile), mentre diversi problemi sarebbero legati anche al portellone (che sarebbe difettoso). Tra le cose più rilevanti, ci è stata segnalata l’usura dei freni. “L’ambulanza non potrebbe fare in queste condizioni questo tipo di servizio”, questo è stato il commento di una fonte.

Noi non abbiamo potuto riscontrare quanto ci è stato segnalato di persona e quindi il condizionale è d’obbligo, fato sta che non potevamo evitare di dare voce ai cittadini. Siamo sicuri che, una volta effettuati i controlli dovuti, l’amministrazione si attivi in tal senso.