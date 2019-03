Sant’Agnello il carnevale da Ciao Totò, tanti giochi e divertimenti per i bambini Via Marion Crawford a Sant’Agnello…start ore 16,00…Un Carnevale pensato per stimolare la fantasia e la creatività dei nostri piccoli…con Baby Dance, Sfilate, Spettacolo Comico, Fiabe interattive, Bolle di Sapone, Master-Chef, Mini Caccia al Tesoro, Staffetta, Teatrino, Premiazione Migliore Maschera, Spettacolo Giocoliere… E ci sarà anche il nostro doc il pediatra Carlo Alfaro. Ciao Totò pizzeria ristorante nella cittadina al centro della costa di Sorrento ha ideato uno dei carnevali più divertenti per le famiglie e ad un prezzo davvero modico, conviene prenotare ed il divertimento è assicurato…