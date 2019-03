Galeotto fu i il Whatsapp…Sant’Agnello Campo di Calcio in Viale dei Pini mozione del M5S. Mistero sul whatsapp che istiga la gente contro . Una vicenda curiosa questa in Penisola Sorrentina, il Movimento Cinque Stelle fa una mozione chiedendo che il campo venga utilizzato senza trombe e tamburi, e particolari rumori e luci per proteste dai residenti o comunque limitare emissioni sonore e luminose, il classico inquinamento acustico e luminoso, nel consiglio comunale di domani oltre a chiedere una regolamentazione oraria dello stesso campo utilizzato anche da sportivi di Sorrento, Positano, Vico Equense, Massa Lubrense. Chiedono che venga tenuto aperto da nel periodo ottobre/aprile dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20 e poi in estate fino alle 21. Poi arriva in giro un whatsapp

Chiedo aiuto alle mamme e ai papà per venerdì 8 c.m. ho bisogno di una delegazione della vostra associazione per protestare contro la richiesta del Movimento 5 Stelle che ha chiesto al Sindaco di bloccare le attività alla tensostruttura ed al campo di calcio perché facciamo troppo casino. L’appuntamento è alle 17 e 30 di venerdì in piazza, fuori al Comune di Sant’Agnello.

Qualcuno dice addirittura che sarebbe la volontà di Piergiorgio Sagristani e Attilio Massa, che a dire il vero a Positanonews non hanno confermato. I whatsapp sono un’arma a doppio taglio, così il messaggio è arrivato anche agli attivisti pentastellati che hanno replicato