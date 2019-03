Sant’Agnello, Campo Sportivo viale dei Pini: M5S fa chiarezza. “Mai chiesta chiusura”

Si era sollevata una polemica, specialmente a mezzo social, dopo la notizia della presunta chiusura del campo sportivo di viale dei Pini a Sant’Agnello. Per la precisione, si era parlato della presunta volontà del Movimento 5 Stelle di voler richiedere la chiusura di tale centro sportivo, cosa che è stata prontamente smentita dai diretti interessati.

“Sta girando su vari gruppi Whatsapp -ha precisato Rosario Lotito- un messaggio fuorviante per quanto riguarda la mozione del Movimento 5 stelle in discussione al prossimo consiglio comunale in merito alla regolamentazione dell’uso del campo sportivo di viale dei pini. Nel messaggio si legge che il M5s vuole bloccare le attività del campo di calcio e della tendostruttura e da appuntamento a tutti in piazza venerdì alle ore 17,30 fuori dal comune di Sant’Agnello, per fare irruzione nel consiglio Comunale.

Quello che colpisce non è tanto il contenuto ma l’intento subdolo del messaggio che mira a voler manipolare un gruppo di cittadini che ignari delle reali richieste fatte dal M5S si lasciano strumentalizzare con false accuse. Le proposte fatte dal M5S sono ben chiare e ben specificate e non mirano assolutamente alla chiusura della struttura sportiva ma bensì ad una regolamentazione chiara nell’uso del campo sportivo, a difesa dei tanti cittadini che abitano nelle zone adiacenti e che vedono minata la loro salute psichica grazie ai continui schiamazzi fino a tarda notte con luci sparate direttamente nelle loro case dove oramai per loro riposare è divenuto un lontano miraggio.

Le richieste fatte dal M5s riguardano esclusivamente la regolamentazione di orario di utilizzo del centro sportivo e sono le seguenti:

1) Periodo da ottobre ad aprile orario utilizzo campo sportivo dalle ore 10,00-13,00 / 15,00-20,00

2) Periodo da maggio a settembre orario utilizzo campo sportivo dalle ore 10,00-13,00 /16-21,00

3) Divieto di utilizzo di trombe, tamburi o impianti musicali ad alto volume in tribuna ed all’interno del campo sportivo

4) Regolazione dei riflettori d’illuminazione, in modo che illuminino esclusivamente il campo e non le abitazioni circostanti.

Quindi cari concittadini informatevi prima di farvi manipolare da persone false che con false accuse cercano di fare i loro interessi sulle vostre spalle”.