Il Sant’Agnello cade al “Carrano”: sconfitta con la Polisportiva Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria ottiene la terza vittoria consecutiva battendo al Carrano 1 a 0 il Sant’Agnello. È ancora Margiotta a regalare i tre punti, con un rigore dagli undici metri, che avvicina i giallorossi alla qualificazione matematica per i play-off. In un sabato quasi primaverile, in un “Carrano” gremito, al sesto minuto è Romano dal limite ad andare vicino al vantaggio: la conclusione del classe 2001 termina di poco sul fondo. All’ottavo occasionissima nell’area del Sant’Agnello: ancora Romano, dall’interno dei sedici metri, spara centralmente. I ragazzi del tecnico Serrapica si fanno vedere al minuto diciassette, Ascione impegna Spicuzza, costretto a metterci i guantoni nel primo vero intervento della sua gara. Dopo un minuto Piacente, con una bella discesa, fa tutto bene sino ai venti metri: il terzino spara malamente alto, vanificando così una potenziale opportunità nata in contropiede. Gli ospiti prendono coraggio e al ventesimo calciano verso la porta giallorossa con Ascione, Spicuzza è attento e controlla in presa bassa. La partita sale di ritmo, al ventitrè di gioco Romano serve Manzo che batte di prima, la difesa gialloblù si salva chiudendo in angolo. Un primo tempo vibrante cambia parziale al venticinquesimo: il direttore di gara assegna un penalty per un tocco con le mani in area di un calciatore del Sant’Agnello su un’incursione di Itri. Margiotta, dagli undici metri, spiazza Zurino, siglando l’uno a zero che porta avanti i cilentani. Il Sant’Agnello sfiora il pari al minuto trentadue: Ascione mira l’angolino, Spicuzza è provvidenziale togliendo la palla dall’angolino basso. Sul corner seguente Di Donna è impreciso nella deviazione aerea, che si spegne sul fondo. La prima frazione termina con due incursioni giallorosse: Romano calcia alto, al quarantaquattresimo, e dopo pochissimo Manzo conclude al lato. La ripresa, più avara di emozioni rispetto ai primi quarantacinque minuti di gioco, si apre su toni più maschi e battaglieri. Al giro di lancette numero cinquantatré, Mosca, dalla distanza, non è preciso nella sua battuta a rete. La stessa punta, entrata dalla panchina al rientro dagli spogliatoi, ci riprova, senza esiti, al minuto sessantuno. Strianese, al ventesimo, va vicino al goal del pari: la parabola disegnata dal centrocampista ospite sembra sorprendere Spicuzza, che però si salva in due tempi. La Polisportiva va vicino al due a zero, al minuto settantasei, con Manzo che col mancino costringe Zurino ad un intervento super, con la mano di richiamo. Il numero dieci giallorosso ci riprova all’ottantacinquesimo, dopo una sgroppata, ma Zurino blocca senza troppi patemi. Termina 1 a 0 per i ragazzi di mr. Pirozzi che tra una settimana saranno di scena sul campo del Solofra.

Ufficio stampa Polisportiva

TABELLINO

Pol. Santa Maria-Sant’Agnello 1-0

Polisportiva Santa Maria 1932: Spicuzza, Trabelsi (69′ Lo Schiavo), Fiorilllo De Sio, Fariello, Itri, Fernando, Petrillo (74′ Joff), Margiotta (88′ Di Gregorio), Manzo P.(88′ Sangare), Romano (93′ Manzo N.). A disp: Grieco, Lo Schiavo, Manzo N., Joof, Sangare, Pastore, Morena, Di Gregorio, Altieri All. Pirozzi.

Sant’Agnello: Zurino, Alfano, Piacente, Veniero ( 46′ Mosca) , Esposito ( 74′ Frulio), Di Donna, Liguori ( 76’Guadagno), Strianese, Lauro ( 53′ Fiorentino), Ascione, Nocerino. A disp: Cinque, Di Giulio, Guadagno, Sposato, Frulio, Paolillo, Fiorentino, Miele, Mosca. All. Serrapica.

Arbitro: Ferentino di Ercolano. Assistenti Ferrara-Riccardo

Reti: Margiotta 25′ rig.

Note: Ammoniti Itri, Fariello, Fiorillo, De Sio, Piacente, Alfano. Recupero: 1′ p.t, 5′ s.t. Spettatori : 400 circa