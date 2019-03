Sant’Agnello . Autobus incastrato ai Sette Dolori, ingannato dal navigatore che lo portava a Piano di Sorrento. Sembra che non sia la prima volta, i torpedoni arrivano fino alla Chiesa dei Sette Dolori per poi cercare di proseguire in direzione Piano di Sorrento per la strada che porta verso Villa Fondi. Un imbuto dove si incastrano gli autobus creando disagi e traffico.