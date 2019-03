Sant’Agnello. All’Msc Center importante convegno sul tema del disinquinamento del litorale sorrentino e del bacino del Sarno

Sant’Agnello. Importante convegno oggi all’Msc Center sul tema del disinquinamento del litorale sorrentino e del bacino del Sarno, con la partecipazione di tutti gli attori istituzionali interessati alla questione. Presenti il Presidente dell’Ente idrico Campano Luca Mascolo, il Presidente della Gori Michele Di Natale, la Senatrice Virginia La Mura (referente del Ministro dell’Ambiente Costa), il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, l’On. Mario Casillo. Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani si dichiara soddisfatto sottolineando come da oggi nessuno potrà dire che la competenza è di qualcun altro e, in suo post su Facebook, aggiunge: “Questo incontro è per me un punto di partenza e non di arrivo per esaminare tutte le questioni, non solo il disinquinamento, che riguardano il Governo del territorio – dalla mobilità al turismo – in un’ottica comprensoriale. Grazie al Lions Club Penisola sorrentina, da sempre al servizio del territorio ed alla Grande Onda, esempio di cittadinanza attiva, positiva e propositiva. Continuiamo a parlarci ed a condividere soluzioni”.