San Vito Positano sfida per i play-out col Solofra, Costa d’ Amalfi per il play-off con l’Agropoli. Una domenica cruciale per il calcio dilettantistico in Costiera amalfitana. La sfida in mattinata con la squadra della provincia di Avellino che si trova a 20 punti, mentre il San Vito è fanalino di coda a 17. Un’aggancio farebbe uscire finalmente dalla certezza della retrocessione ai play-out e inoltre con una vittoria con la diretta avversaria. Un campionato catastrofico per i giallorossi che cercano di puntare alla salvezza o almeno a uscire dal fondo classifica dove sono relegati da tempo. Per il Costa d’ Amalfi un anno d’oro con qualche battuta d’arresto, la squadra si trova nel gruppetto dei play-off con l’Agropoli è una sfida con una diretta concorrente, che dal Cilento non riesce ad emergere, visto che da anni prova ad arrivare in D , sfiorata per sfortuna l’anno scorso a favore del Sorrento, ora si trova pure il Santa Maria di Castellabate , che dopo aver battuto il Positano ha battuto anche il Sant’Agnello in Penisola Sorrentina. . Il Costa d’Amalfi con una concorrente diretta non può perdere anche perchè rischia di poter uscire dal gruppetto. In allegato classifica