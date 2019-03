San Vito Positano sconfitto di misura dalla Polisportiva Santa Maria Cilento. Il Mister “La squadra c’è”. Il gol di Margiotta nel 25esimo del primo tempo ha deciso la partita con la squadra della Costiera amalfitana e la squadra di Castellabate . Positanonews ha sentito il mister che comunque è fiducioso anche se si è in fondo classifica “Puntiamo a rimanere in categoria, la squadra si è ripresa e la scossa c’è stata”. Intanto purtroppo i giallorossi sono sempre in fondo classifica.