La prima è buona! Se questo è l’inizio da mister quello di Giacomo Mandara che questo pomeriggio è stato con gli Under 19 del San Vito Positano nella difficile sfida contro il Pimonte, secondo in classifica, finito 4 a 0 per la squadra della Costiera amalfitana, davvero c’è da complimentarsi. Al De Sica di Montepertuso i nostri ragazzi hanno davvero tenuto bene il campo e da Positanonews non può che arrivare un grande complimento.. Dall’Amalfi Coast sportiva è tutto.. Chiudiamo con Positano News questa serata con una bella notizia e non ci fa che piacere ..