San Vito Positano cerca l’impresa salvezza. Vittorio Terminiello “Lotteremo come leoni, facendo squadra”

Positano, Costiera amalfitana. Sentiamo Vittorio Terminiello l’autore del gol che ha sbloccato il risultato con la Battipagliese e ha fatto uscire il San Vito Positano dall’ultimo posto e dalla retrocessione automatica, non solo Terminiello, classe 1994 , originario di Sant’Agata a Massa Lubrense, ex Sorrento, Akragas, un passato fra serie C e serie D, un’ottimo acquisto fatto a febbraio, è entrato più volte nelle top ten della Campania . Di ruolo difensore centrale, ma anche terzino sinistro, infaticabile giocatore a tutto campo. Uno scatto d’orgoglio dei leoni giallorossi quello con la Battipagliese, un lavoro di squadra corale, quello che è mancato sinora, almeno questa è l’impressione, essere una squadra, cosa che si è cominciata a vedere e Terminiello sottolinea che è proprio grazie ad uno spirito di squadra che si può riuscire a farcela.”Sarà un’impresa riuscire a salvarci ma ci proveremo, per quanto sia difficile se stringiamo i denti e siamo squadra potremmo farcela”. Per alcuni è una “mission impossible”, il San Vito Positano devo cominciare a vincere già domenica col Valdiano e poi con gli eventuali play out vincere tutte le partite fuori casa “Intanto dobbiamo vincere domenica, quindi con i play out dovremmo vincere sempre perchè per regolamento ci troviamo in condizione di dover giocare sempre fuori casa e di avere l’unico risultato utile la vittoria, col pareggio passerebbe la squadra di casa.” In bocca al lupo ragazzi e grazie da Positanonews